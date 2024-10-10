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10 октября, 20:18

Северное чудо: Жители России делятся невероятными кадрами полярного сияния

Полярное сияние наблюдали в нескольких регионах России из-за магнитной бури

Полярное сияние в Ростовской области. Обложка © Telegram / Houston Heat

Полярное сияние в Ростовской области. Обложка © Telegram / Houston Heat

Жители России смогли наблюдать редкое природное явление — полярное сияние, вызванное мощной магнитной бурей. Об этом сообщили очевидцы, поделившиеся кадрами небесного феномена.

  • Волгоград. Фото © Telegram / Tasty Jam
    Волгоград. Фото © Telegram / Tasty Jam
  • Териберка. Фото © Telegram / Ксюша Михайлова
    Териберка. Фото © Telegram / Ксюша Михайлова
  • Смоленская область. Фото © Telegram / Иван "SNAKE{Ms^kv_34}" Ильин
    Смоленская область. Фото © Telegram / Иван "SNAKE{Ms^kv_34}" Ильин
  • Малоярославецкий район. Фото © Telegram / Вольный ветер
    Малоярославецкий район. Фото © Telegram / Вольный ветер

Волгоград. Фото © Telegram / Tasty Jam

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Феномен был замечен в Тульской, Свердловской, Курской и Орловской областях, в Крыму, Кирове, Соликамске и других регионах.

Облака плазмы с Солнца обрушат на Землю мощный магнитный шторм с полярными сияниями
Облака плазмы с Солнца обрушат на Землю мощный магнитный шторм с полярными сияниями

Ранее полярное сияние уже наблюдали 12 сентября. Явление смогли увидеть жители Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленобласти, Саратовской, Ивановской и других областей. Сияние также вызвала магнитная буря.

Анатолий Цейко
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