Северное чудо: Жители России делятся невероятными кадрами полярного сияния

Жители России смогли наблюдать редкое природное явление — полярное сияние, вызванное мощной магнитной бурей. Об этом сообщили очевидцы, поделившиеся кадрами небесного феномена.

Феномен был замечен в Тульской, Свердловской, Курской и Орловской областях, в Крыму, Кирове, Соликамске и других регионах.