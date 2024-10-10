Северное чудо: Жители России делятся невероятными кадрами полярного сияния
Полярное сияние наблюдали в нескольких регионах России из-за магнитной бури
Полярное сияние в Ростовской области. Обложка © Telegram / Houston Heat
Жители России смогли наблюдать редкое природное явление — полярное сияние, вызванное мощной магнитной бурей. Об этом сообщили очевидцы, поделившиеся кадрами небесного феномена.
Феномен был замечен в Тульской, Свердловской, Курской и Орловской областях, в Крыму, Кирове, Соликамске и других регионах.
Ранее полярное сияние уже наблюдали 12 сентября. Явление смогли увидеть жители Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленобласти, Саратовской, Ивановской и других областей. Сияние также вызвала магнитная буря.