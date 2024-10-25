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25 октября, 10:16

15 000 за «стеклянный кирпич»: Россиян захватил ещё один тренд родом из СССР

SHOT ПРОВЕРКА: Россияне скупают советские стеклоблоки и украшают ими свой дом

Россияне активно начали скупать советские стеклоблоки и украшать ими свои квартиры: оформлять целые стены и использовать в качестве ламп. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, стоимость одного блока может доходить до 15 тысяч рублей.

Стеклоблоки относятся к эпохе советского модернизма, и как утверждают сами авторы тренда, скупают их по причине ностальгии по 80-м. Самый большой успех — приобрести коллекционный экземпляр. Например, юбилейный или приуроченный к историческим событиям блок.

В России давно остановилось массовое производство стеклоблоков, поэтому купить «стеклянные кирпичи» можно только через так называемых перекупов. Которые, в свою очередь, приобретают стеклоблоки у бывших муниципальных советских предприятий — больниц, заводов, фабрик и заброшенных зданий.

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Обложка ©

Freepik/mrsiraphol

Алена Пенчугина
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