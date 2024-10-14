Илья Муромец с Емелей задали тренд: В России бум на русские печки

В России бум на русские печки: всё больше жителей страны устанавливают их на дачах. Мода на народный культурный код снова набирает мощные обороты.

Как рассказали SHOT ПРОВЕРКЕ печники, работы по установке печи обойдутся от 120 000 до 300 000 рублей. Прайс варьируется в зависимости от комплектации и размера печки. При работе мастера сохраняют традиционный стиль, обходясь без современного декора.

Русская печь покорила дачников своей многофункциональностью. Она позволяет готовить еду, сушить вещи, обогревать помещение и даже обжигать глиняную посуду.

Некоторые дачники отметили ещё один немаловажный плюс — на печке можно сушить овощи, фрукты и грибы, а ещё — крепко спать. Считается, что такой «тёплый сон» иногда способен вылечить заболевания и укрепить иммунитет.