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15 октября, 18:52

Ещё один «русский народный бум»: Популярность валенок взлетела вдвое

Валенки подорожают в России до 10 тысяч рублей к Новому году

Валенки. Фото © Wikipedia / akk_rus. Flickr

Валенки. Фото © Wikipedia / akk_rus. Flickr

В этом году валенки в России стали востребованнее на 40%. На фабриках поделились, что уже сейчас есть много предзаказов, у них огромные продажи. К Новому году некоторые будут вынуждены поднять прайс — тогда обувь вырастет в цене на 30-40%. Об этом пишет Mash.

Так, в Ярославле пока сохраняются доступные цены — здесь валенки в среднем стоят 1 500 рублей. Правда, купить сразу их не получится — доступны только предзаказы по предоплате. Традиционную русскую обувь обещают свалять за 5 дней.

В Брянской области они в два раза дороже и стоят больше 3 тысяч рублей. Местные мастера предлагают обувь ручной работы, срок ожидания — от двух недель. В Калуге можно купить валенки из натурального войлока и с авторским дизайном. Цена такой обуви — от 7 тысяч рублей.

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Кстати, в России сейчас наблюдается ещё один «русский народный бум»: всё больше жителей страны устанавливают на дачах традиционные русские печи. Мода на народный культурный код снова набирает мощные обороты.

Алена Пенчугина
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