Ещё один «русский народный бум»: Популярность валенок взлетела вдвое

В этом году валенки в России стали востребованнее на 40%. На фабриках поделились, что уже сейчас есть много предзаказов, у них огромные продажи. К Новому году некоторые будут вынуждены поднять прайс — тогда обувь вырастет в цене на 30-40%. Об этом пишет Mash.

Так, в Ярославле пока сохраняются доступные цены — здесь валенки в среднем стоят 1 500 рублей. Правда, купить сразу их не получится — доступны только предзаказы по предоплате. Традиционную русскую обувь обещают свалять за 5 дней.

В Брянской области они в два раза дороже и стоят больше 3 тысяч рублей. Местные мастера предлагают обувь ручной работы, срок ожидания — от двух недель. В Калуге можно купить валенки из натурального войлока и с авторским дизайном. Цена такой обуви — от 7 тысяч рублей.