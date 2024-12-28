Трамп призвал Верховный суд США отсрочить запрет TikTok до своей инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп подал обращение в Верховный суд страны с просьбой приостановить действие закона, который предусматривает запрет социальной сети TikTok на территории Соединённых Штатов 19 января 2025 года. Об этом стало известно из заявления адвоката политика Джона Сауэра.

Аналогичное обращение в Верховный суд США ранее направила компания-владелец соцсети TikTok ByteDance. Там выразили мнение, что предстоящие меры нарушат права 170 миллионов американских пользователей видеосервиса, включая их право на свободу слова, а также создают угрозу для свободного пользования цифровыми платформами.

А ранее ещё и власти Албании решили заблокировать TikTok в стране на год, начиная с 2025 года. Премьер-министр страны заявил, что такой шаг будет сделан по просьбе родителей, 90% которых потребовали блокировки платформы. Их напугал страшный случай, который произошёл недавно в Тиране. Там 14-летний подросток был убит, а другой оказался ранен в драке, которая началась с конфронтации в видеосервисе.