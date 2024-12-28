Трамп призвал Верховный суд США отсрочить запрет TikTok до своей инаугурации
Избранный президент США Дональд Трамп подал обращение в Верховный суд страны с просьбой приостановить действие закона, который предусматривает запрет социальной сети TikTok на территории Соединённых Штатов 19 января 2025 года. Об этом стало известно из заявления адвоката политика Джона Сауэра.
По словам юриста, республиканец не занимает никакой позиции по существу дела, но считает необходимым предоставить будущей администрации возможность урегулировать конфликтную ситуацию. Отсрочка реализации закона дала бы время на политическое решение вопроса, привёл позицию Трампа адвокат.
Аналогичное обращение в Верховный суд США ранее направила компания-владелец соцсети TikTok ByteDance. Там выразили мнение, что предстоящие меры нарушат права 170 миллионов американских пользователей видеосервиса, включая их право на свободу слова, а также создают угрозу для свободного пользования цифровыми платформами.
А ранее ещё и власти Албании решили заблокировать TikTok в стране на год, начиная с 2025 года. Премьер-министр страны заявил, что такой шаг будет сделан по просьбе родителей, 90% которых потребовали блокировки платформы. Их напугал страшный случай, который произошёл недавно в Тиране. Там 14-летний подросток был убит, а другой оказался ранен в драке, которая началась с конфронтации в видеосервисе.
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