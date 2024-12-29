Захарова назвала блокировку российских СМИ на Западе борьбой с инакомыслием

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о намерении Москвы принять симметричные меры в ответ на блокировку Telegram-каналов ряда российских СМИ в странах Запада. По её словам, эти действия есть не что иное, как зачистка информационного поля от неугодных источников.

В опубликованном на сайте МИД РФ комментарии дипломат отметила, что в недружественных государствах ведётся масштабная кампания против российских медиа. Каналы наших изданий заблокированы почти в каждой стране Европейского союза, возмутилась Захарова.

«Расцениваем очередной акт политической цензуры со стороны стран неолиберального Запада как закрепление их курса на подавление любых очагов инакомыслия вопреки всем своим международным обязательствам в сфере обеспечения свободного доступа к информации и плюрализма медиа», — подчеркнула Захарова.

Она также обратила внимание на то, что никаких конкретных обоснований блокировок не приводится. Подобные действия укладываются в рамки санкционной политики Евросоюза, уверена дипломат. В дальнейшем ограничения могут быть расширены на новые площадки, выразила опасения она.

В завершение Захарова потребовала, чтобы международные организации, такие как ООН и ЮНЕСКО, дали оценку действиям стран Запада. Она выразила надежду, что новый представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Ян Брот проявит объективность в своей работе.