На Западе отреагировали на слова Медведева о наказании Европы
Меркурис: После слов Медведева о наказании Европы Украина должна забыть о ЕС
Евросоюз завершил процесс расширения, потому Украина должна была забыть о вступлении в ЕС. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran, комментируя заявление заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о необходимости наказания европейских стран.
«Расширение ЕС подошло к концу, Украина навсегда останется за пределами ЕС», — отметил аналитик.
Аналитик отметил, что России даже не нужно наказывать Европу, так как ЕС всё делает собственноручно, вводя санкции против Москвы.
Ранее Дмитрий Медведев также обратился к Владимиру Зеленскому, напомнив, что тот недолго продержится в кресле в Киеве, потеряв не только легитимность, но и насиженное место. По прогнозу Медведева, история совсем скоро сольёт главаря киевского режима
«в выгребную яму с нечистотами».
Life.ru