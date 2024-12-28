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28 декабря, 06:30

На Западе отреагировали на слова Медведева о наказании Европы

Меркурис: После слов Медведева о наказании Европы Украина должна забыть о ЕС

Евросоюз завершил процесс расширения, потому Украина должна была забыть о вступлении в ЕС. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran, комментируя заявление заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о необходимости наказания европейских стран.

«Расширение ЕС подошло к концу, Украина навсегда останется за пределами ЕС», — отметил аналитик.

Аналитик отметил, что России даже не нужно наказывать Европу, так как ЕС всё делает собственноручно, вводя санкции против Москвы.

«Всеми доступными средствами»: Медведев призвал наказать Европу
«Всеми доступными средствами»: Медведев призвал наказать Европу

Ранее Дмитрий Медведев также обратился к Владимиру Зеленскому, напомнив, что тот недолго продержится в кресле в Киеве, потеряв не только легитимность, но и насиженное место. По прогнозу Медведева, история совсем скоро сольёт главаря киевского режима

«в выгребную яму с нечистотами».

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Life.ru

Мария Любицкая
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