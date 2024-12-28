Евросоюз завершил процесс расширения, потому Украина должна была забыть о вступлении в ЕС. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran, комментируя заявление заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о необходимости наказания европейских стран.

«Расширение ЕС подошло к концу, Украина навсегда останется за пределами ЕС», — отметил аналитик.

Аналитик отметил, что России даже не нужно наказывать Европу, так как ЕС всё делает собственноручно, вводя санкции против Москвы.