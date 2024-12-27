Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Европа должна понести наказание всеми возможными способами за свои деяния. Он считает, что необходимо поддерживать любые деструктивные процессы, происходящие там.

По мнению Медведева, которое он озвучил в телеграм-канале, именно Европа стала основным оплотом русофобии и несёт ответственность за срыв стамбульских переговоров. По этой причине она должна понести наказание.

«Европа должна быть наказана всеми доступными нам средствами: политическими, экономическими и всевозможными гибридными. И поэтому нужно помогать любым деструктивным процессам в Европе», — написал он в телеграм-канале.

Медведев также отметил, что России следует «игнорировать США». Он убеждён, что «слабые страны», такие как государства Азии и Латинской Америки, поддались давлению англосаксов и хоть как-то участвовали в антироссийской кампании Запада. Однако зампред Совбеза считает, что Россия должны их простить.