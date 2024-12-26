Медведев уверен, что этнические анклавы могут стать «рассадниками экстремизма»

В России есть опасность появления этнических анклавов из членов семей мигрантов, что при определённых условиях, например, в случае игнорирования российских законов и неуважения к русской культуре, может дать толчок появлению экстремизма. Об этом сказал зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства.

«Длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов создаёт очень серьёзную нагрузку на социальную сферу нашей страны. Ну а в ряде случаев становится причиной напряжённости в межнациональных отношениях. <...> Возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма», — пояснил он.