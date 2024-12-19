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19 декабря, 11:57

Путин: Правоохранители должны следить, чтобы мигранты уважали традиции России

Прибывающие в Россию мигранты должны уважать местные традиции, правоохранителям необходимо следить за этим. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин на прямой линии, которую транслирует Life.ru.

«Если это неизбежно, то нужно вместе с нашими партнёрами в некоторых странах — прежде всего, конечно, речь идёт о странах Центральной Азии — работать над тем, чтобы людей к этому готовить», — отметил Путин.

Также президент подчеркнул необходимость ужесточения требований к тем мигрантам, что уже находится на территории РФ.

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Также Путин согласился с решением не брать в школы детей мигрантов без знания русского. Глава государства пояснил, что такого ребёнка невозможно будет чему-либо научить и неясно, как тогда учитель должен объяснять материал. Напомним, Госдума недавно приняла законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.

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Life.ru

Никита Никонов
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