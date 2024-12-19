Путин предложил решение острой проблемы с мигрантами в России

Вопрос миграции стоит весьма остро в России, а в Европе ситуация с ним ещё более непростая. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции, трансляцию которой ведёт Life.ru.

Путин о миграционных проблемах. Видео © Life.ru

«Это очень чувствительный и острый вопрос. Он не только для нас острым является, он и для Европы является ещё гораздо более острым», — сказал он.

Глава государства отметил, что в экономике наблюдается нехватка рабочих рук. По словам российского президента, безработица в РФ находится на низкой отметке 2,3%, что говорит о том, что «её почти нет».