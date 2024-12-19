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Регион
19 декабря, 11:38

Путин предложил решение острой проблемы с мигрантами в России

Путин: Миграционный вопрос в РФ чувствительный, а в Европе ситуация ещё острее

Вопрос миграции стоит весьма остро в России, а в Европе ситуация с ним ещё более непростая. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции, трансляцию которой ведёт Life.ru.

Путин о миграционных проблемах. Видео © Life.ru

«Это очень чувствительный и острый вопрос. Он не только для нас острым является, он и для Европы является ещё гораздо более острым», — сказал он.

Глава государства отметил, что в экономике наблюдается нехватка рабочих рук. По словам российского президента, безработица в РФ находится на низкой отметке 2,3%, что говорит о том, что «её почти нет».

«Выход какой? Чтобы сокращать количество трудовых мигрантов, нужно повышать производительность труда, нужно использовать такие технологии, которые не требуют большого количества неквалифицированного труда», — сказал Путин.

Мигрантам могут запретить жить рядом со школами и детскими садами
Мигрантам могут запретить жить рядом со школами и детскими садами

Ранее в Госдуме запретили принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Кроме того, в СПЧ для этого предложили создать специализированные центры, где их будут обучать говорить, читать и писать по-русски.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / stu.dio

Владимир Озеров
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