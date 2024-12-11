Госдума запретила брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

На пленарном заседании Госдумы в среду был принят законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. За документ проголосовали 409 депутатов, один высказался против, воздержавшихся не оказалось.

Инициативу представила группа депутатов от всех пяти фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой, которая возглавляет комиссию по миграционной политике.

Согласно новому закону, иностранные граждане смогут поступать на обучение по основным общеобразовательным программам только при наличии документа, подтверждающего законность их пребывания в России. Кроме того, для приема в школу потребуется успешно пройти тестирование на знание русского языка. Ранее правительство РФ одобрило законопроект с учетом некоторых замечаний, но текст к моменту второго и третьего чтений не изменился.

Тестирование будет бесплатным и проводиться в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Порядок его проведения определит Минпросвещения РФ. Рособрнадзор займется методическим обеспечением тестирования, разработкой диагностических материалов и установлением критериев оценки знаний русского языка, а также минимального количества баллов для успешного прохождения.

В пояснительной записке указано, что лица, не прошедшие тестирование на достаточном уровне, не смогут осваивать образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2025 года.