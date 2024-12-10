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10 декабря, 16:24

Кабмин утвердил перечень учреждений для проведения экзаменов для мигрантов

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень из 92 госучреждений, где мигранты могут сдать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый перечень госучреждений, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что кабмин поддержал запрет брать в школы детей мигрантов, не знающих русского языка. Стоит отметить, что правительство одобрит законодательную инициативу при условии её доработки с учётом замечаний. Эксперты нашли несоответствие некоторых положений законопроекта с российскими законами. Тем временем сегодня Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете на приём в школы детей мигрантов без знания русского.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Полина Никифорова
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