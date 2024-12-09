Кабмин поддержал запрет брать в школы детей мигрантов, не знающих русского языка

В заявлении кабмина подчеркивается, что правительство поддерживает законодательную инициативу, однако ставит условие её доработки с учётом замечаний. Эксперты отметили, что некоторые положения данного законопроекта противоречат существующим российским законам. В частности, отказ в приеме на обучение на основании неудачного прохождения тестирования не совсем согласуется с законом «Об образовании в РФ», который гарантирует иностранным гражданам и лицам без гражданства равные права на образование на общедоступной и бесплатной основе.