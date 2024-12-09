Кабмин поддержал запрет брать в школы детей мигрантов, не знающих русского языка
Правительство России выказало поддержку законопроекту о запрете брать в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Об этом следует из проекта отзыва кабмина.
«Правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом указанных замечаний», — говорится в документе.
В заявлении кабмина подчеркивается, что правительство поддерживает законодательную инициативу, однако ставит условие её доработки с учётом замечаний. Эксперты отметили, что некоторые положения данного законопроекта противоречат существующим российским законам. В частности, отказ в приеме на обучение на основании неудачного прохождения тестирования не совсем согласуется с законом «Об образовании в РФ», который гарантирует иностранным гражданам и лицам без гражданства равные права на образование на общедоступной и бесплатной основе.
Кроме того, реализация закона приведёт к дополнительным расходам в бюджете, при этом источники финансирования в проекте отсутствуют, добавили в кабмине.
Напомним, Госдума рассмотрит закон о запрете брать в школы детей мигрантов, не знающих языка уже 10 декабря. Согласно исследованию, 18% детей мигрантов либо плохо владеют русским, либо не знают его вовсе.
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