Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 11:35

Кабмин поддержал запрет брать в школы детей мигрантов, не знающих русского языка

Правительство России выказало поддержку законопроекту о запрете брать в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Об этом следует из проекта отзыва кабмина.

«Правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом указанных замечаний», — говорится в документе.

В заявлении кабмина подчеркивается, что правительство поддерживает законодательную инициативу, однако ставит условие её доработки с учётом замечаний. Эксперты отметили, что некоторые положения данного законопроекта противоречат существующим российским законам. В частности, отказ в приеме на обучение на основании неудачного прохождения тестирования не совсем согласуется с законом «Об образовании в РФ», который гарантирует иностранным гражданам и лицам без гражданства равные права на образование на общедоступной и бесплатной основе.

Кроме того, реализация закона приведёт к дополнительным расходам в бюджете, при этом источники финансирования в проекте отсутствуют, добавили в кабмине.

Напомним, Госдума рассмотрит закон о запрете брать в школы детей мигрантов, не знающих языка уже 10 декабря. Согласно исследованию, 18% детей мигрантов либо плохо владеют русским, либо не знают его вовсе.

Профессор раскритиковала идею запретить детям мигрантов обучение в России
Профессор раскритиковала идею запретить детям мигрантов обучение в России
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / spass

Мария Любицкая
  • Новости
  • Правительство РФ
  • Политика России
  • Образование
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar