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25 ноября, 16:35

ГД в декабре рассмотрит запрет брать в школы детей мигрантов, не знающих языка

Проект закона о запрете зачисления в школы России детей иностранцев, не владеющих русским языком, могут рассмотреть на пленарном заседании Госдумы РФ уже 10 декабря. Об этом в разговоре с представителями прессы сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

«Совет Думы направил законопроект о запрете зачислять детей мигрантов в школы без знания русского языка в рассылку в регионы. 9 декабря законопроект рассмотрит профильный комитет, в первом чтении планируем рассмотреть его на пленарном заседании Госдумы 10 декабря», — заявил спикер нижней палаты парламента.

Володин заявил о проблеме чрезмерной нагрузки на российских школьников
Володин заявил о проблеме чрезмерной нагрузки на российских школьников

Напомним, о соответствующем законопроекте стало известно 12 ноября — появилась информация, что документ внесут на рассмотрение Госдумы. Он предполагает сдачу тестов на знание русского языка детьми мигрантов, которые хотят учиться в российских школах. Без прохождения этой аттестации иностранцев в учебные заведения не примут. 16 ноября эти сведения подтвердил Вячеслав Володин.

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Юрий Лысенко
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