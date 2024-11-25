ГД в декабре рассмотрит запрет брать в школы детей мигрантов, не знающих языка

Проект закона о запрете зачисления в школы России детей иностранцев, не владеющих русским языком, могут рассмотреть на пленарном заседании Госдумы РФ уже 10 декабря. Об этом в разговоре с представителями прессы сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

«Совет Думы направил законопроект о запрете зачислять детей мигрантов в школы без знания русского языка в рассылку в регионы. 9 декабря законопроект рассмотрит профильный комитет, в первом чтении планируем рассмотреть его на пленарном заседании Госдумы 10 декабря», — заявил спикер нижней палаты парламента.