В российские школы запретят брать детей мигрантов без знания русского языка

На рассмотрение Госдумы внесут законопроект о запрете зачисления в школы детей мигрантов, которые не сдали тест на знание русского языка. Его собираются рассмотреть 20 ноября, сообщил журналистам председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«При зачислении в школы детей мигрантов предлагаем предусмотреть проверку законности их пребывания на территории РФ, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка. В этой связи будет внесён законопроект», — анонсировал спикер Госдумы.