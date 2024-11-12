В российские школы запретят брать детей мигрантов без знания русского языка
В ГД внесут закон, запрещающий брать в школы детей мигрантов без знания русского
На рассмотрение Госдумы внесут законопроект о запрете зачисления в школы детей мигрантов, которые не сдали тест на знание русского языка. Его собираются рассмотреть 20 ноября, сообщил журналистам председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
«При зачислении в школы детей мигрантов предлагаем предусмотреть проверку законности их пребывания на территории РФ, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка. В этой связи будет внесён законопроект», — анонсировал спикер Госдумы.
Как заметил Володин, данные условия пропишут и в проекте постановления Госдумы, который депутаты планируют рассмотреть на пленарном заседании 20 ноября. Парламентарии намерены прописать в документе проблемные вопросы и направить правительству предложения по трудовой миграции, а также приезжающим с мигрантами семьям.
Напомним, Правительство РФ сейчас разрабатывает пакет законопроектов по миграционной политике. Уже принято решение о сокращении числа квот для приезжих вдвое, до 5,5 тысячи документов. Правоохранители планируют блокировать ресурсы, которые предоставляют незаконные услуги по прохождению экзаменов для приезжих.