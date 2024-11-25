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25 ноября, 07:03

Володин заявил о проблеме чрезмерной нагрузки на российских школьников

Володин: 70–80% школьников чувствуют усталость из-за чрезмерной нагрузки

Чрезмерная учебная нагрузка в школах негативно сказывается на здоровье учеников. При такой занятости у детей практически не остаётся времени и сил для увлечений и общения с друзьями, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В среднем наши дети проводят за учёбой 8-10 часов в день. Поступает много обращений от родителей, что это носит чрезмерный характер… По данным экспертов, 70-80% детей отмечают усталость от процесса обучения. Всё это сказывается на их здоровье»,написал Володин.

На данный момент на детей очень влияет постоянное усложнение учебной программы, перегруженное расписание — до восьми уроков в день, посещение факультативов, работа над индивидуальными проектами, дополнительное образование, объём и сложность домашних заданий, подготовка к контрольным и ЕГЭ и учёба по субботам.

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Ранее стало известно, что ОГЭ могут начать оценивать по 100-бальной системе. Также планируется, что результаты экзамена будут учитывать при отборе учеников в 10-е классы и колледжи. Детям придётся постараться, чтобы продолжить обучение в каком-либо учебном учреждении. На данный момент ОГЭ оценивают в первичных баллах, которые потом переводят в привычные школьные оценки.

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Life.ru

Наталья Афонина
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