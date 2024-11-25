Володин заявил о проблеме чрезмерной нагрузки на российских школьников

Чрезмерная учебная нагрузка в школах негативно сказывается на здоровье учеников. При такой занятости у детей практически не остаётся времени и сил для увлечений и общения с друзьями, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В среднем наши дети проводят за учёбой 8-10 часов в день. Поступает много обращений от родителей, что это носит чрезмерный характер… По данным экспертов, 70-80% детей отмечают усталость от процесса обучения. Всё это сказывается на их здоровье», — написал Володин.

На данный момент на детей очень влияет постоянное усложнение учебной программы, перегруженное расписание — до восьми уроков в день, посещение факультативов, работа над индивидуальными проектами, дополнительное образование, объём и сложность домашних заданий, подготовка к контрольным и ЕГЭ и учёба по субботам.