Володин запустил опрос об ограничении приёма в школы мигрантов, не знающих язык

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в своём телеграм-канале касательно законопроекта, ограничивающего приём в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Он предложил подписчикам поделится мнением о поддержке инициативы.

«Готовим к внесению законопроект, который ограничит приём в школы детей мигрантов, не знающих русского языка. Правильно, чтобы они перед зачислением в школы проходили предварительное тестирование» , — написал он.

Напомним, что ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин внёс предложение по законопроекту, который запретит зачислять детей мигрантов в общие учебные учреждения без предварительного тестирования на знание русского языка. Его рассмотрение назначено на 20 ноября. По его мнению, только после тестов или различных экзаменов на знание языка можно допустить ребёнка к обучению.