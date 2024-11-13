«Приехали в страну — должны знать язык»: В ГД оценили идею проверять детей мигрантов на знание русского

Возможность тестирования детей мигрантов на знание русского улучшит учебный процесс в школах. Главная задача приезжих в Россию иностранцев — знание языка, завил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Приходят детишки в школу, не понимают преподавателя. Это и стресс для них, и безусловно, мешает учебному процессу, образовательному процессу в школе, в конкретном классе. Поэтому мы предлагаем, эти механизмы сейчас обсуждаются, тестирование детей. Ещё раз говорим: собираетесь в страну — учите русский язык. Приехали в страну — должны знать русский язык. Что касается детей, надо их готовить к школе, надо учить русскому языку», — сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.

Напомним, что на данный момент ведётся диалог по вопросам регулирования сферы незаконной миграции с правительством России. При этом все предыдущие решения были поддержаны.

«Дальше вопросы трудовой миграции. Надеемся, будут сформулированы правительством, а мы их рассмотрим обязательно, потому что там ответственность есть и работодателя, и многие другие вопросы, которые касаются регионов, касаются выдачи сертификатов, патентов», — добавил председатель ГД.