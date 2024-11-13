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Регион
13 ноября, 13:56

«Приехали в страну — должны знать язык»: В ГД оценили идею проверять детей мигрантов на знание русского

Володин: Тестирование детей мигрантов на знание русского улучшит учебный процесс

Возможность тестирования детей мигрантов на знание русского улучшит учебный процесс в школах. Главная задача приезжих в Россию иностранцев — знание языка, завил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Приходят детишки в школу, не понимают преподавателя. Это и стресс для них, и безусловно, мешает учебному процессу, образовательному процессу в школе, в конкретном классе. Поэтому мы предлагаем, эти механизмы сейчас обсуждаются, тестирование детей. Ещё раз говорим: собираетесь в страну учите русский язык. Приехали в страну должны знать русский язык. Что касается детей, надо их готовить к школе, надо учить русскому языку», — сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.

Напомним, что на данный момент ведётся диалог по вопросам регулирования сферы незаконной миграции с правительством России. При этом все предыдущие решения были поддержаны.

«Дальше вопросы трудовой миграции. Надеемся, будут сформулированы правительством, а мы их рассмотрим обязательно, потому что там ответственность есть и работодателя, и многие другие вопросы, которые касаются регионов, касаются выдачи сертификатов, патентов», — добавил председатель ГД.

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Напомним, что ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил внести законопроект, который запретит зачисление детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка. Его будут рассматривать 20 ноября. По его мнению, только после тестов или различных экзаменов на знание языка можно допустить ребёнка к обучению.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Zhupanenko

Наталья Афонина
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