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13 ноября, 11:23

Госдума ввела штрафы до 60 млн рублей за подделку документов для мигрантов

На пленарном заседании Госдумы был принят во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект, предусматривающий штрафы до 60 миллионов рублей за подделку документов, способствующих организации незаконной миграции.

Авторами данного документа стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии по миграционной политике и вице-спикер Ирина Яровая, а также лидеры всех парламентских фракций и депутаты. Инициатива получила поддержку со стороны правительства, Верховного суда, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета.

Закон вводит строгие меры ответственности для юридических лиц за подделку документов с целью организации незаконной миграции. Это включает в себя нарушения правил миграционного учета, въезда в страну, передвижения или выбора места проживания, транзита через территорию России, а также осуществления нелегальной трудовой деятельности. Кроме того, увеличивается наказание за использование, передачу или сбыт таких документов.

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Согласно новому законодательству, за указанные правонарушения предусмотрены штрафы в размере от пяти до десяти миллионов рублей с конфискацией имущества, а за повторные нарушения — от 10 до 60 миллионов рублей.

Также ужесточается ответственность за подделку удостоверяющих личность документов и других официальных бумаг, включая штампы и печати. За такие действия будет грозить штраф от 40 до 80 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения; при повторном нарушении — от 100 до 200 тысяч рублей.

Кроме того, устанавливается административная ответственность для государственных учреждений, включенных в перечень, утвержденный правительством, за несоблюдение требований к проведению экзаменов по русскому языку как иностранному и за непредставление или несвоевременное представление информации в федеральную информационную систему.

Путин ужесточил наказание за организацию нелегальной миграции
Путин ужесточил наказание за организацию нелегальной миграции

Недавно стало известно, что 20 тысяч мигрантов будут депортированы из России. Такое решение принято в рамках масштабной операции «Нелегал-2024», которая ежегодно проводится МВД, ФСБ и Росфинмониторингом во взаимодействии с компетентными органами государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности с целью противодействия незаконной миграции.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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