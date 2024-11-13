Госдума ввела штрафы до 60 млн рублей за подделку документов для мигрантов

На пленарном заседании Госдумы был принят во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект, предусматривающий штрафы до 60 миллионов рублей за подделку документов, способствующих организации незаконной миграции.

Авторами данного документа стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии по миграционной политике и вице-спикер Ирина Яровая, а также лидеры всех парламентских фракций и депутаты. Инициатива получила поддержку со стороны правительства, Верховного суда, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета.

Закон вводит строгие меры ответственности для юридических лиц за подделку документов с целью организации незаконной миграции. Это включает в себя нарушения правил миграционного учета, въезда в страну, передвижения или выбора места проживания, транзита через территорию России, а также осуществления нелегальной трудовой деятельности. Кроме того, увеличивается наказание за использование, передачу или сбыт таких документов.

Согласно новому законодательству, за указанные правонарушения предусмотрены штрафы в размере от пяти до десяти миллионов рублей с конфискацией имущества, а за повторные нарушения — от 10 до 60 миллионов рублей.

Также ужесточается ответственность за подделку удостоверяющих личность документов и других официальных бумаг, включая штампы и печати. За такие действия будет грозить штраф от 40 до 80 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения; при повторном нарушении — от 100 до 200 тысяч рублей.

Кроме того, устанавливается административная ответственность для государственных учреждений, включенных в перечень, утвержденный правительством, за несоблюдение требований к проведению экзаменов по русскому языку как иностранному и за непредставление или несвоевременное представление информации в федеральную информационную систему.