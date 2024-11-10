Путин ужесточил наказание за организацию нелегальной миграции

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий наказание за организацию незаконной миграции. Он опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Согласно изменениям, теперь за организацию незаконного въезда и пребывания иностранных граждан в России предусмотрено наказание в виде лишения свободы от двух до пяти лет, а также возможное дополнительное наказание. Такие меры коснутся и тех, кто использует Россию как транзитную страну для мигрантов.

Если преступление совершается при отягощающих обстоятельствах, осуждённому может грозить тюремное заключение сроком от пяти до десяти лет с возможностью дополнительного наказания. В случае тяжких преступлений, таких как посредничество в незаконной миграции, срок наказания может составить от восьми до 15 лет. Также новый закон ужесточает наказание за фиктивную регистрацию, предусматривая срок лишения свободы до пяти лет.

Кроме того, подписаны законы, которые предусматривают блокировку сайтов, предлагающих незаконные миграционные услуги, а также возможность конфискации имущества и денег за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений.

Помимо этого, внесены поправки в статью 63 УК РФ, согласно которым преступления, совершённые незаконными мигрантами, будут караться более строгими наказаниями.