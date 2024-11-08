20 тысяч мигрантов будут депортированы из России
МВД: 20 тысяч иностранцев выдворят из России в рамках операции «Нелегал-2024»
В рамках масштабной операции «Нелегал-2024» из РФ решено выслать 20 тысяч иностранцев – нарушителей российского законодательства. Это мероприятие ежегодно проводится МВД, ФСБ и Росфинмониторингом во взаимодействии с компетентными органами государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности с целью противодействия незаконной миграции. Об этом в Телеграм-канале объявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В рамках операции «Нелегал-2024» выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, принято 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации», — пояснила спикер МВД.
По словам Волк, полицейские и органы госбезопасности возбудили более четырёх тысяч уголовных дел по статье об организации незаконной миграции в отношении нарушителей. Ещё 684 случая выдворения относятся к инцидентам с незаконным пересечением границы, незаконного оборота оружия, наркотиков и психотропных веществ.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что недовольство мигрантами сойдёт на нет, если те удосужатся выучить русский язык и законы, по которым живёт страна. По его словам, в РФ необходимо создать условия, чтобы приезжие смогли адаптироваться.
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