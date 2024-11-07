Российский регион запретил брать мигрантов на курьерскую работу

В Саратовской области приезжие не смогут устроиться на работу в курьерскую службу с 1 января 2025 года, им также по-прежнему запрещено работать в такси, водить общественный транспорт и трудиться в общепите. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба губернатора региона Романа Бусаргина.

«Принято решение продлить запрет на привлечение трудящихся на основании патента иностранцев. Кроме уже обозначенных сфер — перевозка пассажиров, общественное питание и продажа продуктов — добавлена новая: курьерская деятельность... Запрет будет действовать с 1 января до конца 2025 года», — отмечается в тексте.