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Регион
7 ноября, 16:22

Российский регион запретил брать мигрантов на курьерскую работу

В Саратовской области приезжим запретили работать в курьерской службе

В Саратовской области приезжие не смогут устроиться на работу в курьерскую службу с 1 января 2025 года, им также по-прежнему запрещено работать в такси, водить общественный транспорт и трудиться в общепите. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба губернатора региона Романа Бусаргина.

«Принято решение продлить запрет на привлечение трудящихся на основании патента иностранцев. Кроме уже обозначенных сфер — перевозка пассажиров, общественное питание и продажа продуктовдобавлена новая: курьерская деятельность... Запрет будет действовать с 1 января до конца 2025 года», — отмечается в тексте.

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Накануне в Совете Федерации приняли пакет законов, который поможет бороться с нелегальной миграцией в России. Одна из инициатив — признание отягчающим обстоятельством совершение преступления в России нелегалом. Также закон ужесточает ответственность тем, кто легализует в стране деятельность приезжих, не имеющих официальной регистрации.

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ТАСС / Олег Елков

Татьяна Миссуми
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