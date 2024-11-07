В Петербурге аннулируют липовые трудовые патенты более тысячи мигрантов
МВД: В Петербурге владелец хостела за год легализовал около тысячи мигрантов
В Санкт-Петербурге владелец хостела фиктивно регистрировал нелегальных мигрантов, легализовав тысячу приезжих в течение 2023 года, за услугу мужчина брал с каждого 7 тысяч рублей. Теперь липовые патенты его клиентов будут аннулированы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
«Установлено, что владельцем хостела, расположенного на набережной Обводного канала, за незаконное денежное вознаграждение в размере 7 тысяч рублей с иностранца осуществлялась их массовая фиктивная регистрация», – уточнили в ведомстве.
При этом из тысячи нелегалов почти четверть смогла получить трудовые патенты, используя липовые документы о регистрации. Сейчас следователи выясняют возможную причастность работников ОВД Адмиралтейского района в легализации иностранцев. Кроме того, все полученные незаконно трудовые патенты будут аннулированы, заверили в МВД.
Ранее сообщалось, что в Красногорске толпа мигрантов жестоко избила женщину, которая сделала им замечание. Пострадавшая находится в больнице с множеством травм. Она рассказала, что поздним вечером вышла на прогулку с собакой и заметила незаконную торговлю алкоголем, организованную мигрантами. На возмущение женщины иностранцы выбежали из торговой палатки и избили её.
Life.ru