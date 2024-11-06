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6 ноября, 13:40

Жительница Красногорска попала в больницу после «встречи» с толпой мигрантов

В Красногорске мигранты избили женщину из-за замечания о продаже алкоголя ночью

В Красногорске толпа мигрантов жестоко избила женщину, которая сделала им замечание. Пострадавшая находится в больнице с множеством травм. Об этом пострадавшая рассказала 360.ru.

Местная жительница вышла на улицу на прогулку с собакой около полуночи. Она заметила в одном из магазинов незаконную продажу алкоголя, которую организовали мигранты, и сделала приезжим замечание, но те в ответ набросились на неё: толпой выбежали из палатки и запинали ногами.

«Поехала в травмпункт, у меня зафиксировали черепно-мозговую травму, сломанное ребро, сломанный палец. Ещё есть тупая травма живота. Живого места не осталось. Разбили телефон, сорвали все золото»,  — заявила местная жительница.

Пострадавшая отметила, что никакой реакции со стороны правоохранительных органов не последовало. Участковый до сих пор не может дойти до местной жительницы. Сотрудник полиции, которого вызвали в травмпункт «по-хамски разговаривал» и не стал фиксировать тот факт, что с женщины сорвали золото. Сейчас пострадавшая находится в больнице и написать заявление пока не может.

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Ранее стало известно о миграционном хостеле, который появился в Перми. Для приезжих не стали строить отдельное здание, их заселили прямо в детский сад. Всего в учреждении будет проживать до 250 мигрантов. Влезут ли они в детские маленькие кроватки — неизвестно. Понятно только то, что местные жители вовсе не рады таким соседям и просто боятся за своих детей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Наталья Афонина
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