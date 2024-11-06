Жительница Красногорска попала в больницу после «встречи» с толпой мигрантов

В Красногорске толпа мигрантов жестоко избила женщину, которая сделала им замечание. Пострадавшая находится в больнице с множеством травм. Об этом пострадавшая рассказала 360.ru.

Местная жительница вышла на улицу на прогулку с собакой около полуночи. Она заметила в одном из магазинов незаконную продажу алкоголя, которую организовали мигранты, и сделала приезжим замечание, но те в ответ набросились на неё: толпой выбежали из палатки и запинали ногами.

«Поехала в травмпункт, у меня зафиксировали черепно-мозговую травму, сломанное ребро, сломанный палец. Ещё есть тупая травма живота. Живого места не осталось. Разбили телефон, сорвали все золото», — заявила местная жительница.

Пострадавшая отметила, что никакой реакции со стороны правоохранительных органов не последовало. Участковый до сих пор не может дойти до местной жительницы. Сотрудник полиции, которого вызвали в травмпункт «по-хамски разговаривал» и не стал фиксировать тот факт, что с женщины сорвали золото. Сейчас пострадавшая находится в больнице и написать заявление пока не может.