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3 ноября, 19:16

В Германии украинский мигрант изнасиловал и чуть не задушил беременную соседку

Bild: В Берлине начался суд над украинцем, изнасиловавшим и душившим беременную

В Германии беженец с Украины изнасиловал и чуть не задушил беременную соседку. Мужчину задержали и отправили под суд, сообщает Bild.

«Сначала он душил беременную женщину до потери сознания. Затем он подождал, пока она придёт в себя, прежде чем изнасиловать её, чтобы она могла все слышать и никогда этого не забыть», — пишет издание.

1 ноября в Берлине начался судебный процесс над насильником. Выяснилось, что он родом из Харькова.

Инцидент произошёл в прошлом году. После изнасилования украинец украл у потерпевшей 70 евро (около 7 тысяч рублей) и сбежал. Он скрывался в Польше, но там его поймали и экстрадировали в Германию. Свою вину злоумышленник признал, заявив, что «был как животное».

Ранее сообщалось, что в Германии растёт число преступлений, совершаемых украинскими беженцами. При этом большую часть нарушений составляют изнасилования и сексуальные домогательства.

В Германии требуют пересмотреть выплаты украинским беженцам
В Германии требуют пересмотреть выплаты украинским беженцам
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mattomedia KG

Полина Никифорова
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