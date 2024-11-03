В Германии украинский мигрант изнасиловал и чуть не задушил беременную соседку

В Германии беженец с Украины изнасиловал и чуть не задушил беременную соседку. Мужчину задержали и отправили под суд, сообщает Bild.

«Сначала он душил беременную женщину до потери сознания. Затем он подождал, пока она придёт в себя, прежде чем изнасиловать её, чтобы она могла все слышать и никогда этого не забыть», — пишет издание.

1 ноября в Берлине начался судебный процесс над насильником. Выяснилось, что он родом из Харькова.

Инцидент произошёл в прошлом году. После изнасилования украинец украл у потерпевшей 70 евро (около 7 тысяч рублей) и сбежал. Он скрывался в Польше, но там его поймали и экстрадировали в Германию. Свою вину злоумышленник признал, заявив, что «был как животное».