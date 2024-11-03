25 изнасилований в день: Украинцы преподнесли «сюрприз» гостеприимной Германии
Compact: В Германии растёт число преступлений, совершаемых украинскими беженцами
В Германии фиксируется увеличение числа преступлений, совершаемых мигрантами. В частности, речь идёт об украинских беженцах. Об этом свидетельствуют данные отчёта Федерального управления криминальной полиции, которые есть в распоряжении немецкого журнала Compact.
По сравнению с предыдущим годом, число преступлений, совершаемых приезжими, увеличилось на 25,1%. Основную часть преступников составили беженцы из Украины — 33,1 %.
В отчёте указано, что большую часть нарушений составляют преступления сексуального характера, а именно изнасилования и домогательства. По информации полиции, за день мигранты совершают в Германии 25 таких преступлений. Кроме украинцев в них замешаны выходцы из Сирии, Афганистана и Ирака.
Прибывшие в Германию украинские беженцы предпочитают воровать, так как не желают находить работу. Ранее сообщалось, что программа по ускоренному трудоустройству украинских беженцев, запущенная год назад в Германии, не принесла ожидаемых результатов. Правительство ФРГ инициировало проект «турбо-трудоустройства» для сокращения расходов на пособия, однако центры занятости не смогли найти работу ни для одного участника интеграционного курса, прошедшего его в 2023 году.
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