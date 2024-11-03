25 изнасилований в день: Украинцы преподнесли «сюрприз» гостеприимной Германии

В Германии фиксируется увеличение числа преступлений, совершаемых мигрантами. В частности, речь идёт об украинских беженцах. Об этом свидетельствуют данные отчёта Федерального управления криминальной полиции, которые есть в распоряжении немецкого журнала Compact.

По сравнению с предыдущим годом, число преступлений, совершаемых приезжими, увеличилось на 25,1%. Основную часть преступников составили беженцы из Украины — 33,1 %.

В отчёте указано, что большую часть нарушений составляют преступления сексуального характера, а именно изнасилования и домогательства. По информации полиции, за день мигранты совершают в Германии 25 таких преступлений. Кроме украинцев в них замешаны выходцы из Сирии, Афганистана и Ирака.