Bild: Программа Германии по трудоустройству беженцев с Украины провалилась
Программа по ускоренному трудоустройству украинских беженцев, запущенная год назад в Германии, не принесла ожидаемых результатов, сообщает издание Bild. Правительство ФРГ инициировало проект «турбо-трудоустройства» для сокращения расходов на пособия, однако центры занятости не смогли найти работу ни для одного участника интеграционного курса, прошедшего его в 2023 году.
Согласно отчёту Счётной палаты, только 20% участников интеграционных курсов в 2023 году получили предложения о работе, но фактически на неё никто не вышел. В 2024 году ситуация не улучшилась — менее 1% украинских беженцев приняли предложения о трудоустройстве.
Ранее стало известно, что мэр немецкого курортного города Бад-Грисбах в Баварии Юрген Фундке распорядился прекратить регистрацию новых украинских беженцев. Градоначальник объяснил своё решение переполненностью местных школ и детских садов. Полякам тоже не нравится соседство с украинцами. Большинство жителей Польши выступают за то, чтобы вернуть украинцев призывного возраста на родину. Против данной меры высказываются только 22% респондентов.
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