Bild: Программа Германии по трудоустройству беженцев с Украины провалилась

Программа по ускоренному трудоустройству украинских беженцев, запущенная год назад в Германии, не принесла ожидаемых результатов, сообщает издание Bild. Правительство ФРГ инициировало проект «турбо-трудоустройства» для сокращения расходов на пособия, однако центры занятости не смогли найти работу ни для одного участника интеграционного курса, прошедшего его в 2023 году.

Согласно отчёту Счётной палаты, только 20% участников интеграционных курсов в 2023 году получили предложения о работе, но фактически на неё никто не вышел. В 2024 году ситуация не улучшилась — менее 1% украинских беженцев приняли предложения о трудоустройстве.