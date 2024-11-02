Детский садик в Перми превратили в «хостел» для двух сотен мигрантов

В Перми приезжих из Ближнего зарубежья заселили в детский садик, превратив недействующее дошкольное учреждение в хостел. Местные жители возмущены, что теперь десятки мигрантов будут жить в их дворе и по соседству со школой, создавая угрозу безопасности. Кадры заселения иностранцев появились в Сети.

ВПЕрми мигрантов заселили в законсервированный детсад. Видео © VK / Ирина Киселёва

Садик уже два года находится в законсервированном состоянии из-за не заполняемости. Пермская администрация в курсе того, что в здание заселились иностранцы. По словам властей, это временное размещение, так как помещения сданы в аренду одному из строительных предприятий. Предположительно «хостел» вместит до 250 человек. В администрации также заверили, что само здание остаётся в отрасли образования, и в любой момент может быть использовано по прямому назначению.

Жители района недовольны подобным решением. Они опасаются, что «хостел» превратится в притон преступников и детям из соседних дворов может грозить опасность. На это чиновники ответили, что рядом с объектом установят камеры наблюдения, а также будут постоянно дежурить группы быстрого реагирования.