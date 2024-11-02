Мигрант «захватил» квартиру пожилой петербурженки и поселил туда всю свою семью

В Петербурге иностранец присвоил себе квартиру супруги после её смерти, хотя в завещание женщина его не вписала. О ситуации рассказал Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Мигрант захватил квартиру в Петербурге после смерти жены-пенсионерки. Видео © Telegram / «Русская Община ZOV»

По информации телеграм-канала, петербурженка вышла замуж за иностранца незадолго до своей смерти. Как только супруга скончалась, предприимчивый вдовец поменял замки на дверях. Он не просто отказывается съезжать, но и уже успел жениться во второй раз и даже поселил семью в «захваченном» жилище.

Важный момент в том, что умершая владела несколькими долями квартиры и в завещании передала их своей сестре. Та заявила, что уже вступила в право наследования, но не может попасть внутрь. Мигрант грозится подать в суд и говорит, что сожжёт жильё, если оно не достанется ему.