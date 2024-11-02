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2 ноября, 10:38

Мигрант «захватил» квартиру пожилой петербурженки и поселил туда всю свою семью

В Петербурге мигрант незаконно присвоил квартиру жены после её смерти

В Петербурге иностранец присвоил себе квартиру супруги после её смерти, хотя в завещание женщина его не вписала. О ситуации рассказал Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Мигрант захватил квартиру в Петербурге после смерти жены-пенсионерки. Видео © Telegram / «Русская Община ZOV»

По информации телеграм-канала, петербурженка вышла замуж за иностранца незадолго до своей смерти. Как только супруга скончалась, предприимчивый вдовец поменял замки на дверях. Он не просто отказывается съезжать, но и уже успел жениться во второй раз и даже поселил семью в «захваченном» жилище.

Важный момент в том, что умершая владела несколькими долями квартиры и в завещании передала их своей сестре. Та заявила, что уже вступила в право наследования, но не может попасть внутрь. Мигрант грозится подать в суд и говорит, что сожжёт жильё, если оно не достанется ему.

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Ранее мы рассказывали о другом скандале с иностранцем, который успел некоторое время побыть гражданином России, но не справился с возложенной на него ответственностью. Мигрант получил гражданство в конце августа и должен был встать на воинский учёт, но за несколько месяцев как-то не довелось — помешала якобы слишком длинная очередь. Тогда было принято решение отозвать у него гражданство, мужчина же в ответ на это устроил жалкую истерику в отделе полиции и выбросил документы. Вот только уже через пару часов пришёл просить их обратно.

Обложка ©

Telegram / «Русская Община ZOV»

Юрий Лысенко
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