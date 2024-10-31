Медведев призвал положить конец безобразию мигрантов и этноанклавам в России

В российском обществе сформировался настоятельный запрос на ужесточение миграционной политики. Люди устали от безобразного поведения приезжих, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Этому нужно положить конец. Решать проблемы в сфере миграции нужно на всех уровнях власти, а не только на федеральном», — призвал он на совещании по государственной миграционной политике.

По словам российского политика, параллельно следует бороться с образованием замкнутых этнических анклавов, которые создают почву для распространения экстремизма и терроризма. Члены мигрантских общин нередко попадают в поле зрения иностранных спецслужб и проходят через «обработку».