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31 октября, 18:21

Медведев призвал положить конец безобразию мигрантов и этноанклавам в России

В российском обществе сформировался настоятельный запрос на ужесточение миграционной политики. Люди устали от безобразного поведения приезжих, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Этому нужно положить конец. Решать проблемы в сфере миграции нужно на всех уровнях власти, а не только на федеральном», — призвал он на совещании по государственной миграционной политике.

По словам российского политика, параллельно следует бороться с образованием замкнутых этнических анклавов, которые создают почву для распространения экстремизма и терроризма. Члены мигрантских общин нередко попадают в поле зрения иностранных спецслужб и проходят через «обработку».

«Чем это заканчивается, нам всем хорошо известно», — заключил Медведев.

Медведев рассказал, какие мигранты должны покинуть Россию
Медведев рассказал, какие мигранты должны покинуть Россию

В настоящий момент в России нелегально проживают почти 750 тысяч мигрантов. К счастью, РФ продвинулась в решении проблемы преступности среди иностранцев. А уже в ноябре вступит в силу закон, ужесточающий гражданам других государств правила въезда в Россию.

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Life.ru

Илья Пушкарев
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