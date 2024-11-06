Пакет законов по борьбе с нелегальной миграцией одобрили в Совете Федерации

В Совете Федерации приняли пакетов законов, который поможет бороться с нелегальной миграцией в России. В него вошло несколько законодательных подразделов. Прямая трансляция по решению заседания велась на сайте ведомства.

1. Организация незаконной миграции, совершённая организованной группой, относится к тяжким преступлениям и усиливает наказание за такие преступления. Данные изменения внесут в статью 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Также её дополнят новой частью, по которой будет предусмотрено лишение свободы от 8 до 15 лет и штраф от трёх до пяти миллионов рублей.

2. Закон о внесудебной блокировке ресурсов, на которых распространяется информация о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции. То есть данные о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции будут признаваться как информация, распространяемая с нарушением закона.

3. Закон, признающий отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом. Это позволит установить более высокую меру ответственности при вынесении приговора. В нынешний перечень обстоятельств, отягчающих наказание, войдёт совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ.

4. Запрет на передачу третьим лицам прав и обязанностей по проведению экзамена для мигрантов на знание русского языка, истории и законов России. Теперь такие образовательные процедуры могут проводить только государственные учреждения, установленные в определённом перечне. Право выдавать мигрантам соответствующие сертификаты также закрепляется только за госучреждениями.

5. Закон о конфискации нажитого на организации нелегальной миграции имущества. У виновных в организации незаконной миграции заберут деньги, ценности и другое имущество. Изменения внесут в статью 104.1 Уголовного кодекса (УК) РФ. Конфискацию применят в том случа, если уголовные дела совершены из корыстных побуждений.