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29 октября, 12:18

Аксёнов поддержал принятие ГД пакета законов по борьбе с нелегальной миграцией

Сергей Аксёнов. Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82

Сергей Аксёнов. Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82

Сергей Аксёнов поддержал принятие Госдумой пакета законопроектов по борьбе с нелегальной миграцией и «наведение порядка в этой сфере». Об этом он написал в телеграм-канале. Он отметил, что несанкционированный поток иностранцев — «серьёзная угроза безопасности» РФ.

«Новые законы позволят более эффективно бороться с этой угрозой: как с теми, кто наживается на организации миграционных потоков, так и преступностью в среде самих незаконных мигрантов», — отметил чиновник.

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Напомним, Госдума приняла пакет законопроектов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. В частности, ужесточается ответственность за организацию нелегального потока иностранцев — теперь за это грозит до 15 лет лишения свободы.

Матвей Константинов
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