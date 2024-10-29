Аксёнов поддержал принятие ГД пакета законов по борьбе с нелегальной миграцией
Сергей Аксёнов. Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82
Сергей Аксёнов поддержал принятие Госдумой пакета законопроектов по борьбе с нелегальной миграцией и «наведение порядка в этой сфере». Об этом он написал в телеграм-канале. Он отметил, что несанкционированный поток иностранцев — «серьёзная угроза безопасности» РФ.
«Новые законы позволят более эффективно бороться с этой угрозой: как с теми, кто наживается на организации миграционных потоков, так и преступностью в среде самих незаконных мигрантов», — отметил чиновник.
Напомним, Госдума приняла пакет законопроектов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. В частности, ужесточается ответственность за организацию нелегального потока иностранцев — теперь за это грозит до 15 лет лишения свободы.