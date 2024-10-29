Аксёнов поддержал принятие ГД пакета законов по борьбе с нелегальной миграцией

Сергей Аксёнов поддержал принятие Госдумой пакета законопроектов по борьбе с нелегальной миграцией и «наведение порядка в этой сфере». Об этом он написал в телеграм-канале. Он отметил, что несанкционированный поток иностранцев — «серьёзная угроза безопасности» РФ.

«Новые законы позволят более эффективно бороться с этой угрозой: как с теми, кто наживается на организации миграционных потоков, так и преступностью в среде самих незаконных мигрантов», — отметил чиновник.