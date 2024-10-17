Двух сотрудников полиции в Туле задержали за организацию незаконной миграции

В Туле прошло задержание двух высокопоставленных сотрудников полиции. Их подозревают в организации незаконной миграции. Об этом сообщается в пресс-службе областного СК.

«Следователями регионального СУ СК России при оперативном сопровождении УФСБ России по Тульской области задержаны заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Тульской области и начальник УКОН УМВД России по Тульской области», — говорится в сообщении.

Им инкриминируют организацию незаконной миграции, а также создание преступного сообщества и участие в нём. Как удалось установить следствию, в течение четырёх лет, с 2020 по 2024 год, фигуранты состояли в комиссии по выдаче разрешений на временное проживание иностранным гражданам. Будучи осведомлёнными о недостоверности адресов пребывания и работы иностранных специалистов, они в обмен принимали положительное решение о выдаче квот. У правоохранителей провели обыски, скоро им предъявят обвинения.