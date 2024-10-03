Главы этнических диаспор задержаны в Иркутске за организацию незаконной миграции

Председателя Узбекского национального центра и зампредседателя таджикской диаспоры задержали в Иркутске. Руководителей этнических организаций подозревают в осуществлении незаконной миграции путём выдачи иностранцам липовых документов за денежное вознаграждение. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Задержание руководителей этнических диаспор в Иркутске. Видео © Telegram / МВД38

По данным правоохранителей, преступная группа действовала с января этого года. Подозреваемые выдавали согражданам сертификаты о владении русским языком, знании основ законодательства РФ и даже истории страны. Притом что фактически большинство приезжих такими сведениями не обладали.

«Указанные преступные действия способствовали оформлению трудового патента, а также вида на жительство на территории Иркутской области. Предварительно установлено, что за сертификат, подтверждающий знание русского языка, злоумышленники получали порядка 8 тысяч рублей и выручили более 1,5 миллиона рублей», — сказано в сообщении.