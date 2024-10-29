Дума приняла закон об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции

Госдума РФ на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который устанавливает наказание до 15 лет тюрьмы за организацию нелегальной миграции на территории страны.

Согласно документу, дополнения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. В частности, статья об организации незаконной миграции дополняется новой частью, согласно которой к числу особо тяжких преступлений будет относиться организация нелегальной миграции, совершённая организованной группой или для совершения тяжких или особо тяжких преступлений в РФ.

Авторами инициативы выступили депутаты во главе с председателем Думы Вячеславом Володиным и вице-спикером палаты парламента Ириной Яровой. Женщина возглавляет думскую комиссию по миграционной политике.