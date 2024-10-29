Дума приняла закон об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции
Госдума РФ на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который устанавливает наказание до 15 лет тюрьмы за организацию нелегальной миграции на территории страны.
Согласно документу, дополнения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. В частности, статья об организации незаконной миграции дополняется новой частью, согласно которой к числу особо тяжких преступлений будет относиться организация нелегальной миграции, совершённая организованной группой или для совершения тяжких или особо тяжких преступлений в РФ.
Авторами инициативы выступили депутаты во главе с председателем Думы Вячеславом Володиным и вице-спикером палаты парламента Ириной Яровой. Женщина возглавляет думскую комиссию по миграционной политике.
Напомним, что 16 октября Дума в I чтении приняла проект об ужесточении наказания за организацию нелегальной миграции. Согласно документу, предлагается установить наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет, ввести штраф от трёх до пяти миллионов рублей и лишить права занимать определённые должности на срок до десяти лет.
Life.ru