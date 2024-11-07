Путин считает важным, чтобы мигранты знали наш язык, традиции и законы

Негативного отношения к мигрантам в стране можно будет избежать, если они будут хорошо говорить на русском языке, знать и соблюдать законы. Таким мнением поделился Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер призвал создать условия, чтобы люди, приезжающие к нам на работу, были готовы к адаптации в российском обществе.

«Они будут владеть хорошо русским языком, знать наши традиции, знать наши законы, и не только знать все это, а быть внутренне готовыми соблюдать. И тогда не будет раздражения и неприятия со стороны наших граждан», — пояснил президент.