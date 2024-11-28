Исследование: 18% детей мигрантов либо плохо владеют русским, либо не знают его вовсе
РБК: Школы протестировали учеников-мигрантов на знание русского языка
Более 58% учеников-мигрантов успешно справились с диагностическим тестом по русскому языку. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование, проведенное сотрудницей Башкирского государственного педагогического университета Ксенией Габдрахмановой.
В ходе исследования выяснили, что 23% участников массового тестирования имеют определенные трудности с языком, а почти 18% либо плохо владеют русским, либо не знают его вовсе.
Возможность проведения такой диагностики появилась в 2023 году после вступления в силу приказа Министерства просвещения, который позволяет школам организовывать дополнительное обучение русскому языку для тех, кто испытывает трудности. Это возможно после проведения соответствующей диагностики (приказ № 581 от 03.08.2023). Школы самостоятельно определяют порядок проведения проверки.
По данным исследования, диагностику прошли более 154 тысяч детей-иностранцев, что составляет свыше 74% учащихся-мигрантов.
А раннее Кабмин предложил доработать проект о запрете мигрантам привозить в РФ свои семьи. В отзыве на документ указывается, что запланированные изменения могут привести к правовой неопределенности и должны быть согласованы с условиями международных соглашений России.
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