Кабмин предложил доработать проект о запрете мигрантам привозить в РФ свои семьи
Россия полагает, что предложенный проект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в страну требует значительных доработок. Это видно из копии отзыва правительства, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
«Законопроект нуждается в существенной доработке», — сказано в документе.
Указывается, что запланированные изменения могут привести к правовой неопределенности и должны быть согласованы с условиями международных соглашений России.
А ранее Life.ru писал, что законопроект о запрете приема в российские школы детей-иностранцев, которые не знают русского языка, может быть обсуждён на пленарном заседании Государственной Думы 10 декабря. Напомним, что 12 ноября стали известны детали определённого законопроекта, который планируется представить на обсуждение в Госдуме. Документ предполагает, что дети мигрантов, желающие учиться в российских школах, должны будут пройти тестирование по русскому языку. Без успешной аттестации иностранные учащиеся не смогут быть приняты в образовательные учреждения. 16 ноября эту информацию подтвердил Вячеслав Володин.
Олег Елков/ТАСС