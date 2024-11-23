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23 ноября, 13:05

Новое ведомство и биометрия: Эксперт рассказал, как починить миграционную политику РФ

Эксперт Кладов призвал создать в России координационный центр для мигрантов

В России необходимо создать координационный центр, который занимался бы вопросами миграционной политики. Пограничники контролируют въезд иностранцев, ФНС собирает налоги по патентам, а МВД отвечает за режим пребывания мигрантов. Однако каждое из этих ведомств обладает информацией лишь фрагментарно, полагает специалист по найму персонала Андрей Кладов.

«ФНС не знает, где работает мигрант и сколько зарабатывает, но эта информация есть в МВД. МВД не знает, в РФ мигрант сейчас или нет. Погранслужба не знает, заплатил ли он налоги до выезда», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Он также высказался за создание единого цифрового профиля мигранта, который содержал бы всю необходимую информацию о человеке, аналогично Fan ID. Кроме того, эксперт обратил внимание на отсутствие биометрического контроля при въезде в РФ, из-за чего правонарушитель может сменить паспорт на родине и избежать ответственности.

«Применение недорогих сканеров отпечатков пальцев, интегрированных с компьютерными системами паспортного контроля, позволит идентифицировать лиц, ранее нарушивших законодательство, даже при наличии нового паспорта», — подчеркнул Кладов.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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