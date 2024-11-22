«Это потребность»: Песков объяснил, почему Россия нуждается в мигрантах

России требуются трудовые мигранты, которые поспособствуют динамичному развитию страны на фоне сложной демографической ситуации. Их приезд приветствуется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мигранты — это потребность. Дело в том, что у нас очень напряжённая демографическая ситуация. Мы живём в самой большой стране мира, но нас мало», — отметил Песков в интервью РИА «Новости»

Именно поэтому для динамичного развития страны нужны их рабочие руки, подытожил пресс-секретарь президента.