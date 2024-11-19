Госдума разработала комплекс из 10 «незамедлительных» мер по мигрантам

Депутаты Госдумы подготовили в Правительство РФ комплекс из десяти мер в миграционной сфере. Проект предложений нижней палаты парламента размещён на официальном правовом портале ГД.

Авторами документа являются комитет Думы по контролю и вице-спикер Ирина Яровая. Проект в первую очередь подразумевает изменения в части сдачи устного экзамена на знание русского языка мигрантами, которые получают патент для работы. Авторы настаивают на необходимости установления закрытого списка государственных учреждений, имеющих право проводить это тестирование, и исключении коммерческих посредников из этого процесса.

Помимо этого депутаты акцентируют внимание на необходимости оперативного обмена информацией о выданных мигрантам сертификатах и установления определённых сроков для их регистрации в федеральном реестре. 20 ноября Госдума рассмотрит обращение с разработанными 10 «незамедлительными» мерами к главе Правительства РФ Михаилу Мишустину.