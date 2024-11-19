Госдума разработала комплекс из 10 «незамедлительных» мер по мигрантам
Миграционный центр открылся в деревне Сахарово. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Депутаты Госдумы подготовили в Правительство РФ комплекс из десяти мер в миграционной сфере. Проект предложений нижней палаты парламента размещён на официальном правовом портале ГД.
Авторами документа являются комитет Думы по контролю и вице-спикер Ирина Яровая. Проект в первую очередь подразумевает изменения в части сдачи устного экзамена на знание русского языка мигрантами, которые получают патент для работы. Авторы настаивают на необходимости установления закрытого списка государственных учреждений, имеющих право проводить это тестирование, и исключении коммерческих посредников из этого процесса.
Помимо этого депутаты акцентируют внимание на необходимости оперативного обмена информацией о выданных мигрантам сертификатах и установления определённых сроков для их регистрации в федеральном реестре. 20 ноября Госдума рассмотрит обращение с разработанными 10 «незамедлительными» мерами к главе Правительства РФ Михаилу Мишустину.
Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин внёс предложение по законопроекту, который запретит зачислять детей мигрантов в общие учебные учреждения без предварительного тестирования на знание русского языка. Его рассмотрение назначено на 20 ноября. По его мнению, только после тестов или различных экзаменов на знание языка можно допустить ребёнка к обучению.