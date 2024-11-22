Песков призвал создать строгие, но понятные правила для трудовых мигрантов в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трудовую миграцию в России необходимо регламентировать с целью минимизации преступности среди иностранных граждан. Он подчеркнул, что правила в этой сфере должны быть жёсткими, но при этом удобными и понятными для всех сторон.

«Нужно всё достаточно жёстко регламентировать, упорядочить, как это делается во многих странах, которые принимают у себя рабочих мигрантов. Также нужно сделать нам — сделать понятные, жёсткие, но удобные правила, которые застрахуют нас от преступности среди мигрантов», — отметил Песков в интервью РИА «Новости».