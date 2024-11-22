Песков призвал создать строгие, но понятные правила для трудовых мигрантов в России
Песков: Трудовую миграцию в России необходимо жёстко регламентировать
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трудовую миграцию в России необходимо регламентировать с целью минимизации преступности среди иностранных граждан. Он подчеркнул, что правила в этой сфере должны быть жёсткими, но при этом удобными и понятными для всех сторон.
«Нужно всё достаточно жёстко регламентировать, упорядочить, как это делается во многих странах, которые принимают у себя рабочих мигрантов. Также нужно сделать нам — сделать понятные, жёсткие, но удобные правила, которые застрахуют нас от преступности среди мигрантов», — отметил Песков в интервью РИА «Новости».
Не так давно Госдума разработала комплекс из 10 «незамедлительных» мер по мигрантам. Проект включает изменения в сдаче экзамена на знание русского языка для мигрантов, получающих патент на работу. Также предусмотрены меры для обмена информацией о миграционных сертификатах и регистрации в федеральном реестре.
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