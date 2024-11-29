Профессор раскритиковала идею запретить детям мигрантов обучение в России

Профессор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина раскритиковала идею запретить детям мигрантов обучение в отечественных школах, если они не знают русского языка. По её мнению, поступать нужно ровно наоборот, то есть вовлекать детей в образовательный процесс и помогать им.

Эксперт уверена, что дети мигрантов должны осваивать русский язык и адаптироваться в российском общества. Она подчеркнула в эфире радио «Комсомольская правда», что запрет может способствовать маргинализации. Своё мнение профессор подкрепила статистическими данными.