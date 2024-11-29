Профессор раскритиковала идею запретить детям мигрантов обучение в России
Профессор Абанкина призвала помогать детям мигрантов осваивать русский язык
Профессор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина раскритиковала идею запретить детям мигрантов обучение в отечественных школах, если они не знают русского языка. По её мнению, поступать нужно ровно наоборот, то есть вовлекать детей в образовательный процесс и помогать им.
Эксперт уверена, что дети мигрантов должны осваивать русский язык и адаптироваться в российском общества. Она подчеркнула в эфире радио «Комсомольская правда», что запрет может способствовать маргинализации. Своё мнение профессор подкрепила статистическими данными.
«Кстати, показатели очень высокие — 60% практически владеют русским языком для того, чтобы осваивать программы. Тем, кто слабее знает, нужна более серьёзная помощь в изучении русского языка. Плюс часть программ, совмещённых на тех языках, которые знают люди, и одновременно часть программ реализовывать на русском», — предложила специалист в сфере образования.
Напомним, что в декабре Госдума рассмотрит закон о запрете брать в школы детей мигрантов, не знающих языка. Согласно исследованию, 18% детей мигрантов либо плохо владеют русским, либо не знают его вовсе.