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Регион
10 декабря, 13:28

«Приехал, отработал, уехал»: Фадеев рассказал, как нужно организовать работу мигрантов

Глава СПЧ Фадеев: Мигранты должны ориентироваться на вахтовый принцип работы

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что мигранты должны работать в России только вахтовым методом. Тогда на территории страны не будут формироваться анклавы.

«Именно широкие круги родственников, которые приезжают с трудовым мигрантом, формируют анклавы и нагружают социальную инфраструктуру. Здесь надо ориентироваться на вахтовый принцип работы: приехал, легализовался, отработал контракт, уехал», — заявил Фадеев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Сегодня, 10 декабря, президент России Владимир Путин проводит встречу с членами СПЧ. Заседание приурочено к Международному дню прав человека. В ходе него, в частности, российский лидер подчеркнул значимость помощи, которую СПЧ оказывает участникам спецоперации (СВО) и их семьям.

Путин назвал основной приоритет в работе российских властей
Путин назвал основной приоритет в работе российских властей
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Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Полина Никифорова
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