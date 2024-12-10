«Приехал, отработал, уехал»: Фадеев рассказал, как нужно организовать работу мигрантов

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что мигранты должны работать в России только вахтовым методом. Тогда на территории страны не будут формироваться анклавы.

«Именно широкие круги родственников, которые приезжают с трудовым мигрантом, формируют анклавы и нагружают социальную инфраструктуру. Здесь надо ориентироваться на вахтовый принцип работы: приехал, легализовался, отработал контракт, уехал», — заявил Фадеев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.