Путин назвал основной приоритет в работе российских властей

Одним из важнейших приоритетов в работе властей является обеспечение здоровой и долгой жизни россиян. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), которое он проводит по видеосвязи.

Напомним, что уже 19 декабря граждане смогут задать главе государства Владимиру Путину интересующие их вопросы и узнать о других приоритетах работы российских властей. В этот день состоится прямая линия Путина, на которую поступило уже более 300 тысяч обращений. Кстати, вопросы российскому лидеру чаще задают женщины. В частности, россиян интересует тема СВО, ЖКХ, а также выплат льгот.