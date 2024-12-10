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Регион
10 декабря, 12:41

Путин назвал основной приоритет в работе российских властей

Путин: Приоритетом властей является обеспечение здоровой и долгой жизни россиян

Одним из важнейших приоритетов в работе властей является обеспечение здоровой и долгой жизни россиян. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), которое он проводит по видеосвязи.

«Безусловно, фундаментальное значение имеет обеспечение активной, здоровой, продолжительной жизни – так называется один из наших национальных проектов», — напомнил президент.

Напомним, что уже 19 декабря граждане смогут задать главе государства Владимиру Путину интересующие их вопросы и узнать о других приоритетах работы российских властей. В этот день состоится прямая линия Путина, на которую поступило уже более 300 тысяч обращений. Кстати, вопросы российскому лидеру чаще задают женщины. В частности, россиян интересует тема СВО, ЖКХ, а также выплат льгот.

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Life.ru

Оксана Попова
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