Путин назвал зарплату важным стимулом для молодёжи идти в науку

Российскую молодёжь можно привлечь для работы в сфере науки и образования при достойном уровне зарплат, но не только деньги определяют выбор профессионального направления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учёными.

«Зарплата — одно из важнейших составляющих для того, чтобы стимулировать молодых людей идти в науку и образование. Но это не главное. Главное — это база, важно — это лаборатория, оборудование, престиж в обществе. Вот это всё главное для людей, которые мозгами живут, а не желудком», — пояснил он.