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2 декабря, 17:04

Путин назвал зарплату важным стимулом для молодёжи идти в науку

Российскую молодёжь можно привлечь для работы в сфере науки и образования при достойном уровне зарплат, но не только деньги определяют выбор профессионального направления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учёными.

«Зарплата — одно из важнейших составляющих для того, чтобы стимулировать молодых людей идти в науку и образование. Но это не главное. Главное — это база, важно — это лаборатория, оборудование, престиж в обществе. Вот это всё главное для людей, которые мозгами живут, а не желудком», — пояснил он.

Путин обеспокоен угасающим интересом к математике
Путин обеспокоен угасающим интересом к математике

Также во время встречи Путин сообщил, что Россия собирается подготовить около 1 миллиона инженеров в течение трёх ближайших лет, в этом направлении сейчас ведётся активная работа, что обеспечит отрасль высококвалифицированными кадрами.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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