Путин заявил, что в России за три года подготовят 1 млн инженеров

Россия собирается подготовить около 1 миллиона инженеров в течение трёх ближайших лет, в этом направлении сейчас ведётся активная работа, что обеспечит отрасль высококвалифицированными кадрами. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учёными.

«В ближайшие три года мы должны подготовить 1 миллион специалистов в области инженерного дела. До конца 2030 года или к 2030 году эта цифра должна вырасти почти до 2 миллионов — 1,8 миллиона человек. В целом вся работа в этом направлении идёт», — уточнил он.