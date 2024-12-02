Путин заявил, что в России за три года подготовят 1 млн инженеров
Россия собирается подготовить около 1 миллиона инженеров в течение трёх ближайших лет, в этом направлении сейчас ведётся активная работа, что обеспечит отрасль высококвалифицированными кадрами. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учёными.
«В ближайшие три года мы должны подготовить 1 миллион специалистов в области инженерного дела. До конца 2030 года или к 2030 году эта цифра должна вырасти почти до 2 миллионов — 1,8 миллиона человек. В целом вся работа в этом направлении идёт», — уточнил он.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время визита главы государства в индустриальный парк «Руднево» в Москве заявил, что в России к 2028 году будет подготовлено свыше 1 миллиона специалистов для работы в основных отраслях экономики, что превысит поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу. Министр отметил, что сейчас всё меньше абитуриентов выбирают для учёбы юриспруденцию и экономику. Популярностью, по его словам, пользуются технические направления, сельское хозяйство и туризм.