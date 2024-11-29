Путину рассказали об уникальной «зарплате для мам» в одном из российских регионов
Путин принял в Кремле губернатора Кировской области Александра Соколова
Владимир Путин и Александр Соколов. Фото © Кремль. Новости
Сегодня президент России Владимир Путин принял в Кремле губернатора Кировской области Александра Соколова. Глава региона доложил лидеру РФ о социально-экономическом развитии области, в том числе рассказал и о ситуации с демографией. В целях повышения рождаемости в регионе ввели специальную доплату за рождение первого ребёнка. В Кировской области мамы первенца в течение года получают среднюю зарплату по региону.
Встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Кировской области Александром Соколовым. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«У нас есть уникальная мера, которая только в нашем регионе сейчас действует. Мы ввели доплату мамам за рождение первенца. Мы год платим им зарплату среднюю по региону», — поделился Соколов.
Губернатор также сообщил о росте экономики по итогам 2023 года. Так, с января промышленность выросла на 16%, а зарплаты на 18%. В регионе строят не «человейники», а полноценное жильё и социальные объекты, отметил Соколов.
Также, по словам главы региона, к 2029 году вся Кировская область будет газифицирована. «Газпром» увеличил расходы на эти цели до 31 миллиарда рублей. Кроме того, в этому году Кирову исполняется 650 лет. К юбилею города уже отремонтировали аэропорт, вокзалы, улицы, дома, памятники — всего тысячу объектов.
Ранее президент обсудил проект по производству йода с губернатором Архангельской области. Глава региона отметил, что там создаётся территория опережающего развития «Столица Севера». Сейчас начинаются несколько перспективных проектов.