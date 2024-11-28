Путин утвердил обновлённые KPI для губернаторов
Президент России Владимир Путин утвердил обновлённый список показателей, на основе которых будет оцениваться эффективность работы региональных властей. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 28 ноября.
В перечень вошёл 21 критерий. В числе основных показателей — доверие граждан к власти, которое будет определяться в том числе через опросы. Кроме того, в списке учтены уровень рождаемости, ожидаемая продолжительность жизни, степень удовлетворенности условиями для ветеранов специальной военной операции, темпы роста доходов населения, а также «цифровая зрелость» государственных и социальных секторов.
Между тем уровень одобрения деятельности самого президента Владимира Путина остаётся высоким — 75,2%. Свежие цифры опубликован на днях Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Life.ru